Депутат Кирьянов: IT-специалистам ограничивают возможность работать на удаленке

В Россию все чаще возвращаются ранее покинувшие страну IT-специалисты. Это во многом связано с тем, что у них нет возможности работать на российские компании, поживая в другой стране, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
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