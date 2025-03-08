Рязанский областной суд рассмотрит апелляцию по делу Артёма Никитина

В конце февраля Советский районный суд Рязани заключил Никитина под стражу на два месяца.Рязанский областной суд 10 марта рассмотрит апелляционную жалобу защиты бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина.
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