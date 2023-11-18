Минобороны показало кадры уничтожения группы боевиков ВСУ в районе Артемовска

В районе Артемовска ликвидирована группа боевиков ВСУ. Видео опубликовало Министерство обороны РФ. Цель обнаружили разведчики ВДВ и передали информацию расчету на позициях На кадрах видно, как российский боец осуществляет выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в цель по координатам от разведки.