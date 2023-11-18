Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Запад ВСЕГДА был подлым и  циничным. ДАЖЕ когда Россия сильно хотела с ними дружить. Себе в ущерб. ОБ ЭТОМ НУЖНО ПОМН...«Пока гром не гря...
  • Vladimir Lioubimcev
    Уроды какие-то... Ни за что исполосовали человека, о чем думали? На что надеялись?Известного иконоп...
  • Иван Иванов
    Плетцени«Перейду границу ...

Минобороны показало кадры уничтожения группы боевиков ВСУ в районе Артемовска

Минобороны показало кадры уничтожения группы боевиков ВСУ в районе Артемовска

В районе Артемовска ликвидирована группа боевиков ВСУ. Видео опубликовало Министерство обороны РФ. Цель обнаружили разведчики ВДВ и передали информацию расчету на позициях На кадрах видно, как российский боец осуществляет выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в цель по координатам от разведки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх