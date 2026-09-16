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Семак про 3:2 с «Балтикой»: «Хорошая игра, болельщикам приятно видеть столько забитых мячей. Фланговые передачи, стандарты доставляли «Зениту» неприятности»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак  прокомментировал победу над «Балтикой» в выездном матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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