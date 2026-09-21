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Суд вынес приговор двум подросткам за поджог локомотива

Суд вынес приговор двум подросткам за поджог локомотива

Два 16-летних парня признаны виновными в совершении теракта на станции Екатеринбург‑Сортировочный. Два подростка подожгли локомотив в Екатеринбурге в декабре 2024-го.

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