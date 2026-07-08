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Аленичев о Сафонове: «За «Золотой мяч» можно бороться, почему нет? Яшин в свое время его удостоился. Будет тяжело, но все возможно»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев допустил, что Матвей Сафонов сможет побороться за ндивидуальные награды, включая «Золотой мяч».

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