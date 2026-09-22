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Калужские новости

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Житель Калуги осужден на 17 лет за убийство в 2002 году

Житель Калуги осужден на 17 лет за убийство в 2002 году

Преступление раскрыли спустя 23 года с помощью генетических технологий. Мужчина не признал вину, но суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

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