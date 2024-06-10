Зуд в интимной зоне у женщин: причины, симптомы и лечение

Зуд в интимной зоне у женщин — симптом крайне неприятный, буквально отравляющий жизнь. Он может возникнуть как из-за неудобного белья или неподходящих косметических средств, так и в результате инфекции, сахарного диабета и даже рака влагалища.
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