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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Опрос: За какую политическую партию проголосуют севастопольцы?

Опрос: За какую политическую партию проголосуют севастопольцы?

31 мая текущего года депутаты Заксобрания Севастополя назначили дату выборов в городской парламент. За принятие постановления «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания города Севастополя третьего созыва» проголосовали 19 депутатов.

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