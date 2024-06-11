Опрос: За какую политическую партию проголосуют севастопольцы?

31 мая текущего года депутаты Заксобрания Севастополя назначили дату выборов в городской парламент. За принятие постановления «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания города Севастополя третьего созыва» проголосовали 19 депутатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии