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О строительстве броненосных крейсеров типа «Баян» после Русско-японской войны

О строительстве броненосных крейсеров типа «Баян» после Русско-японской войны. Конкурс, которого не было? Реализация программы судостроения на 1903–1923 гг.

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