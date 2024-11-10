Кинолог развеял миф о крепком здоровье дворовых собак

Он отметил, что на состояние животных влияют несколько факторов Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, развеял распространённое заблуждение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем по сравнению с породистыми.
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