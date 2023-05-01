Семья из Северодвинска перевернулась на автомобиле на федеральной трассе

ДТП произошло 30 апреля около 4:00 на федеральной автодороге.Как сообщили в Госавтоинспекции Холмогорского района, 38-летний житель Северодвинска за рулём автомобиля Toyota Land cruiser Prado утратил контроль за движением, съехал в кювет и перевернулся.