После обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с террористической атакой вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее сорока шести человек, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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