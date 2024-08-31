После обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с террористической атакой вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее сорока шести человек, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.