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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в Международном союзе конькобежцев ( ISU ) не хотят, чтобы россияне выступали на международной арене.

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