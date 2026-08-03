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Новости Омска

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Более 17 тонн мусора оставили отдыхающие на улицах Омска после дня города

Более 17 тонн мусора оставили отдыхающие на улицах Омска после дня города. Основная часть, судя по видео в соцсетях, образовалась после вечернего концерта 1 августа.

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