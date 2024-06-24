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Боррель: ЕС «закроет дверь» для Грузии, если власти страны продолжат политику

Боррель: ЕС «закроет дверь» для Грузии, если власти страны продолжат политику

Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти республики продолжат свою политику. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

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