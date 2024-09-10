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США ввели санкции против авиакомпании Iran Air

США ввели санкции против авиакомпании Iran Air

Санкции против крупнейшей в Иране авиакомпании Iran Air введены за участие в поставках вооружения в Россию и перевозки в Иран оборудования и запасных частей из Европы, сообщила 10 сентября пресс-служба министерства финансов США.

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