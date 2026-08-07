От склада до хаба. Wildberries запустит новую партнерскую программу хранения товаров

Для предпринимателей и владельцев помещений это шанс интегрироваться в крупную логистическую систему Wildberries, входящая в Группу RWB, запускает пилотный проект новой партнерской программы, направленной на создание хабов для хранения и обработки товаров.
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