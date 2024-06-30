Китайский аналог американской ракеты Falcon 9 зрелищно взорвался во время статических испытаний. Тяга девяти кислородно-керосиновых двигателей оказалась слишком большой

В Китае бурно обсуждают инцидент, который случился в городе Гунъи провинции Хэнань. Там проводились испытания перспективной китайской двухступенчатой ракеты Tianlong-3 («Тяньлун-3») с многоразовой первой ступенью.
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