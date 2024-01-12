Будущее Vampire Survivors, геймплей Alone in the Dark, обзоры Prince of Persia: The Lost Crown…

Первые рецензии Prince of Persia: The Lost Crown, номинанты премии D.I.C.E. Awards, дизайнер квестов «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 работает над большой RPG, издатель RoboCop: Rogue City и Gollum рассказал о своей самой большой проблеме, как называется новая игра про Индиану Джонса, много геймплея .