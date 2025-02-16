Челябинский губернатор Текслер взял клюшку и вышел на лед. Фото

В Челябинске состоялся Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Перед началом игры губернатор области Алексей Текслер лично встретился с участницами, а затем провел на льду раскатку с лучшими хоккеистками страны.
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