Лошадь сдохла

украина и НАТО, наглядноКримсональтер в Телеге:Голдман Сакс и Искусственный Интеллект (и немного про капитализацию Nvidia)Второй (иногда первый, зависит от того, кто в Белом доме) по влиятельности банк США — Goldman Sachs — заказал мегаотчёт на тему экономических перспектив искусственного интеллекта, который сейчас стал новым фетишем для части населения планеты.
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