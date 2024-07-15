Лошадь сдохла

украина и НАТО, наглядноКримсональтер в Телеге:Голдман Сакс и Искусственный Интеллект (и немного про капитализацию Nvidia)Второй (иногда первый, зависит от того, кто в Белом доме) по влиятельности банк США — Goldman Sachs — заказал мегаотчёт на тему экономических перспектив искусственного интеллекта, который сейчас стал новым фетишем для части населения планеты.