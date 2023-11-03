В Унече экс-руководитель бюро МСЭ за взятки "раздавала" инвалидность

По версии следствия, женщина получала деньги от взяткодателей за продление ранее установленной группы инвалидности, а также за установление группы инвалидности при отсутствии правовых и медицинских оснований, - рассказали 3 ноября в в Объединенной .
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