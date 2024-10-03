Новый Suzuki Swift Sport: выяснилась цена и оснащение

В конце прошлого года Suzuki представила новое поколение своего популярного хэтчбека Swift. Считалось, что оспортивленный вариант этой модели с приставкой Sport последует его примеру, но слухи не получили подтверждения.
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