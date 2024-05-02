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Найденное в телефоне снайперши ВСУ потрясло даже бывалых

RG: В телефоне снайперши ВСУ нашли снимок финских офицеров под Харьковом! По информации из «Российской газеты», российским хакерам удалось успешно взломать смартфон украинской снайперши Юлии Бондарь, что позволило им обнаружить улики о присутствии финских офицеров в зоне конфликта на Украине.

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