В Новокуйбышевске в суд направлено многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое в отношении угонщика автомобилей

Весной текущего года за помощью в полицию обратился водитель Kia Rio, который пояснил, что неизвестный мужчина, управляя ВАЗ 211540, нарушил правила дорожного движения, столкнулся с его автомобилем, бросил разбитую машину и скрылся с места ДТП.