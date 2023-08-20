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В Новокуйбышевске в суд направлено многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое в отношении угонщика автомобилей

Весной текущего года за помощью в полицию обратился водитель Kia Rio, который пояснил, что неизвестный мужчина, управляя ВАЗ 211540, нарушил правила дорожного движения, столкнулся с его автомобилем, бросил разбитую машину и скрылся с места ДТП.

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