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Обновление Transaction v1 в сети Solana запланировано на 9 сентября

Обновление Transaction v1 в сети Solana запланировано на 9 сентября

Solana готовится к развертыванию Transaction v1 9 сентября, представляет собой значительное улучшение формата, которое увеличивает максимальный размер транзакции с 1232 байт до 4096 байт — обеспечивая примерно в 3,3 раза большую емкость на транзакцию.

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