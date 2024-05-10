Анастасия Волочкова устроила на Мальдивах показательные выступления с погружением в ванну со льдом.

Не обошлось без шпагатов и бокальчика Просекко, который Настя «не пьет уже давно». Не так давно, Анастасия Волочкова, расслабившись, позволила себе написать в комментариях к посту немного лишнего, чем привлекла к своей персоне дополнительное внимание.