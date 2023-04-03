МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Есть ответ этому Михаэлю Кречмеру, ему необходимо срочно пройти по указанному на иллюстрации направлению, и это не за..."Срочно чините ва...
  • Ингерман Ланская
    трёп ни о чёмВ российском судо...
  • Светлана Шумилина
    А то без такого спеца как ты никто не думает.Значительные поте...

Конструктор Щипанов рассказал об огромном потенциале модернизированной САУ «Мста-С»

Конструктор Щипанов рассказал об огромном потенциале модернизированной САУ «Мста-С»

prt scr tvzvezda.ru/ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Модернизированная самоходная артиллерийская установка сможет удивить, причем уже в ближайшее время, заявил главный конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Алексей Щипанов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх