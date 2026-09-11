Вьетнам: «тропа Хо Ши Мина» Сразу стоит оговориться: само название «тропа Хо Ши Мина» — американское.
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