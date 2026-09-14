Описывая итоги состоявшегося в Нью-Дели саммита БРИКС, инстинктивно хочется повторить формулировки про «окончательное формирование альтернативной Западу экономической системы», «разворот Глобального Юза и Азии от доминирования Запада», а также добавить про многополярность, справедливость и прочие совершенно правильные и глубокие вещи Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Но гражданам нашей страны наверняка небезразлично, как именно выступающий за все хорошее против всего плохого саммит БРИКС сосуществует с реальностью, где Россия ведет один из самых жестоких и продолжительных военных конфликтов, а против нас ополчился фактически весь западный мир? Дисклеймер: самым прямым и конкретным образом (и в пользу России).