На заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу. «Атом» приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода «Москвич»… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе «Москвич» по полному технологическому циклу», — приводит РИА Новости заявление компании.