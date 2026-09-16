На заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу. «Атом» приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода «Москвич»… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе «Москвич» по полному технологическому циклу», — приводит РИА Новости заявление компании.
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