«Понял, что скучает»: Ольга Бузова пофлиртовала с Давой на публике

Ольга Бузова недавно вернулась из Китая, где вела новое шоу. Там же в качестве участника был и Давид Манукян, который во время их совместного пребывания в другой стране подписался на Олю и даже стал активно ставить лайки.
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