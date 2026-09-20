This Classic Sci-Fi Western Got A Bad Movie Reboot But Deserves A Television Revival

Nothing says "box office flop" like a giant mechanical spider - but could the small screen hold the hopes to a successful adaptation of TV's weirdest Western?Nothing says "box office flop" like a giant mechanical spider - but could the small screen hold the hopes to a successful adaptation of TV's weirdest Western?.
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