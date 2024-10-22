БРИКС на рубеже 2025 года: кто входит в состав организации

В 2024 году международное объединение БРИКС переживает период значительных изменений и роста. Перспективное присоединение новых стран-участниц в 2024 году знаменует собой начало нового этапа в развитии организации, укрепляя ее позиции на мировой арене и открывая новые возможности для многостороннего сотрудничества.