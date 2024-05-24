Полянский: на Западе понимают последствия ударов Киева их оружием по РФ

В западных странах осознают возможные последствия использования Украиной их оружия для нанесения ударов по российской территории, заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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