Ремонт злополучной хрущёвки, в которой всё раздражало: обзор до и после

Хрущёвка, о которой пойдёт речь ниже, пережила уже две перепланировки. Но новые владельцы не оценили преимуществ планировочного решения, которое увидели — кухня была слишком маленькой, а стен было слишком много для площади в 43 квадрата.
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