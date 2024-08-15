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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • Elena Eliseeva
    Две одинаковые картинки гостиной, а от спальни только пара подушек, ну что там может понравиться?Ремонт злополучно...
  • Алиса Майская
    "Стоит забыть" о чтении подобного бреда от сопливых авторов.О них стоит забыт...
  • Алиса Майская
    Самое интересное, что "на западе" никто так не делает. В обуви ходят в гетто, (возможно) в США, европейцы ходят дома ...О них стоит забыт...

Ремонт злополучной хрущёвки, в которой всё раздражало: обзор до и после

Ремонт злополучной хрущёвки, в которой всё раздражало: обзор до и после

Хрущёвка, о которой пойдёт речь ниже, пережила уже две перепланировки. Но новые владельцы не оценили преимуществ планировочного решения, которое увидели — кухня была слишком маленькой, а стен было слишком много для площади в 43 квадрата.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Две одинаковые картинки гостиной, а от спальни только пара подушек, ну что там может понравиться?
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5 час.

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