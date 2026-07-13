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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Фигура с однозначной репутацией". В России высказались о смерти сенатора Грэма*

"Фигура с однозначной репутацией". В России высказались о смерти сенатора Грэма*

Риторика Грэма* в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* не способствовал улучшению отношений между США и Россией.

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