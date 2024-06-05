Шапша рассказал про «ядерный» калужский стенд на ПМЭФ-2024

Владислав Шапша, вместе с калужской командой прибывший накануне в Петербург для участия в международном экономическом форуме, рассказал о стенде, который в ходе данного мероприятия будет представлять Калужскую областьВладислав Шапша, вместе с калужской командой прибывший накануне в Петербург для участия в международном экономическом форуме, рассказал о стенде, который в ходе данного мероприятия будет представлять Калужскую область.