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Калужские новости

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Шапша рассказал про «ядерный» калужский стенд на ПМЭФ-2024

Шапша рассказал про «ядерный» калужский стенд на ПМЭФ-2024

Владислав Шапша, вместе с калужской командой прибывший накануне в Петербург для участия в международном экономическом форуме, рассказал о стенде, который в ходе данного мероприятия будет представлять Калужскую областьВладислав Шапша, вместе с калужской командой прибывший накануне в Петербург для участия в международном экономическом форуме, рассказал о стенде, который в ходе данного мероприятия будет представлять Калужскую область.

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