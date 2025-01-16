Мысли Бабы Яги А вы в курсе, что выражение «Да иди ты в Европу!» скоро станет заменой известной русской идиоме (слово из 4 букв, рифмуется с Европой)? Ну, должны же мы идти в ногу со временем и совершенствовать свой лексикон в соответствии с состоянием дел в мировой экономике хотя бы, правда? Вот вы как себя чувствуете после новогодних каникул? Ёжиков с кротовухой хватило на все праздники? Перед Новым годом (ещё новым, а не старым) специально в магазины завезли – полки ломились, и выбор был огромный.
Здравствуй, Европа – Новый год!
Комментарии
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Eduard
С Трампом да!
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14 час.
Eduard
Эти европейские холуи оказались без босса,теперь не знают как жить дальще!
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14 час.
Елена
У вас нет чувства юмора. Написано хорошо.
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16 мин.
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