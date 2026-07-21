Раскрыты характеристики нового смартфона Oppo PYZ110 и продвинутая портативная консоль на базе PS4

В базе китайского регулятора TENAA появилась информация о будущем смартфоне Oppo с индексом PYZ110. Сертификация раскрыла ключевые характеристики устройства, включая экран, батарею, камеры и варианты памяти.
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