Российская армия продолжает наращивать боевую группировку на Харьковском и Николаевском направлениях, так как эти города являются звеньями одной цепи - победы за Донбасс и выполнение задач СВО, сообщает информационный портал "Свободная пресса".
Российская армия продолжает наращивать боевую группировку на Харьковском и Николаевском направлениях, так как эти города являются звеньями одной цепи - победы за Донбасс и выполнение задач СВО, сообщает информационный портал "Свободная пресса".
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