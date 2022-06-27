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«СП»: Николаев и Харьков как связующие звенья победы в битве за Донбасс

«СП»: Николаев и Харьков как связующие звенья победы в битве за Донбасс

Российская армия продолжает наращивать боевую группировку на Харьковском и Николаевском направлениях, так как эти города являются звеньями одной цепи - победы за Донбасс и выполнение задач СВО, сообщает информационный портал "Свободная пресса".

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