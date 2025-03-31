Польша врёт, а Илон Маск не договаривает: у SpaceX есть все основания для отключения Starlink на Украине

Россия и Америка пытаются сделать осторожные шаги навстречу друг другу, впрочем, пока большая часть заявлений имеет декларативный характер, а достигнутые договорённости демонстративно не соблюдаются украинской стороной.
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