Песков назвал удары ВСУ по КТК энергетическим терроризмом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары Вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) являются проявлением энергетического терроризма.
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