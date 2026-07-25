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Песков назвал удары ВСУ по КТК энергетическим терроризмом

Песков назвал удары ВСУ по КТК энергетическим терроризмом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары Вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) являются проявлением энергетического терроризма.

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