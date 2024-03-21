Охоту на медведей открыли в Амурской области

В Амурской области начался сезон весенней охоты на бурого медведя, который продлится до конца мая. Этот период является отличной возможностью для охотников столкнуться лицом к лицу с косолапыми обитателями местных лесов.
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