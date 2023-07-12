Захарова назвала «глупышом» главу МИД Кулебу, заявившего, что Украина не знает, какие условия надо выполнить для вступления в НАТО
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «глупышом» руководителя украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, заявившего, что киевская сторона не знает, какие условия необходимо выполнить для присоединения к Североатлантическому альянсу.
Комментарии
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Почему нет ролика речи Марии Захаровой? Какие хочешь слова можно приписать теперь кому угодно! Не верю прессе! Не верю, кругом одни манипуляции вниманием людей! Дайте саму Марию послушать!!!
Первое условие вступления Украины в НАТО - это НЕ МОЧИТЬСЯ В ШТАНЫ!!... Прока мочатся и от них воняет протухшей мочой, нет, не примут в НАТО!!
Так вам и ролик любой могут сварганить хоть с кем и с любым текстом ...ХИТЬ МАРИЯ..ХОТЬ ПУТИН...ХОТЬ КТО....На компе это ныне всё возможно...И ВЫ ПОВЕРИТЕ????
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