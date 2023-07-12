Захарова назвала «глупышом» главу МИД Кулебу, заявившего, что Украина не знает, какие условия надо выполнить для вступления в НАТО

Лидия Лид Почему нет ролика речи Марии Захаровой? Какие хочешь слова можно приписать теперь кому угодно! Не верю прессе! Не верю, кругом одни манипуляции вниманием людей! Дайте саму Марию послушать!!!

лл лина любимцева Первое условие вступления Украины в НАТО - это НЕ МОЧИТЬСЯ В ШТАНЫ!!... Прока мочатся и от них воняет протухшей мочой, нет, не примут в НАТО!!