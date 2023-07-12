Аргументы недели

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Захарова назвала «глупышом» главу МИД Кулебу, заявившего, что Украина не знает, какие условия надо выполнить для вступления в НАТО

Захарова назвала «глупышом» главу МИД Кулебу, заявившего, что Украина не знает, какие условия надо выполнить для вступления в НАТО

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «глупышом» руководителя украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, заявившего, что киевская сторона не знает, какие условия необходимо выполнить для присоединения к Североатлантическому альянсу.

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Комментарии
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Лидия Лид
Почему нет ролика речи Марии Захаровой? Какие хочешь слова можно приписать теперь кому угодно! Не верю прессе! Не верю, кругом одни манипуляции вниманием людей!  Дайте саму Марию послушать!!!
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18 час.
лл
лина любимцева
Первое условие вступления Украины в НАТО - это НЕ МОЧИТЬСЯ В ШТАНЫ!!... Прока мочатся и от них воняет протухшей мочой, нет, не примут в НАТО!!
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так вам и ролик любой могут сварганить хоть с кем и с любым текстом ...ХИТЬ МАРИЯ..ХОТЬ ПУТИН...ХОТЬ КТО....На компе это ныне всё возможно...И ВЫ ПОВЕРИТЕ????
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12 час.

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