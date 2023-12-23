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5 национальных автономий в странах бывшего СССР (без России), о которых мало кто знает

5 национальных автономий в странах бывшего СССР (без России), о которых мало кто знает

Всем известно, что Россия как преемница РСФСР является федеративным государством со множеством автономий как республики, автономные области и автомные округа, где проживают титульные народности как татары, башкиры, чеченцы, коми и т.

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