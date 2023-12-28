«Инвалидные команды» наёмного воинства НАТО

Читаем новость, от которой где-то совсем неподалёку начало погромыхивать даже в самых глухих «схронах», где от военкомов прячутся наиболее сообразительные граждане: Верховный Совет бывшей республики СССР получил проект закона, согласно которому призыву могут подлежать следующие категории инвалидов, имеющие данные физические изъяны: отсутствие одного глаза, слепота на один глаз; паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев; культя бедра или голени.