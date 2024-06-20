В Госдуме предложили создать «электросамокатную полицию». Главе МВД предложили создать специализированное подразделение в составе управлений МВД в крупных городах по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями самокатов — «электросамокатную полицию» — по аналогии с существующей туристической или водной полицией.