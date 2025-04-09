БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 419 подписчиков

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Правила для русских диктуют извращенцы. "Тотальный диктант" вошёл не в ту дверь

Правила для русских диктуют извращенцы. "Тотальный диктант" вошёл не в ту дверь

Юлия Банишевская "Тотальный диктант" по русскому языку принёс откровение. В Москве в одном из пунктов проведения — колледже Международной академии бизнеса и управления — текст участникам зачитал транс* Алексей Жидковский.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
столько возмущений... но тут есть организаторы, которые пригласили. есть у нас в России следственные органы. элементарно вычисляется его любовник (чиновник, депутат). а так это разговоры и возмущение- то, что было задумано и за что участники получили вознаграждение.
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19 час.
Амара Карпова
Тьфу🤮сколько таких существ развелось🤬их место в вонючей Европе💯гнать надо их сраной метлой!!!Срамота везде💩
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19 час.
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