Юлия Банишевская "Тотальный диктант" по русскому языку принёс откровение. В Москве в одном из пунктов проведения — колледже Международной академии бизнеса и управления — текст участникам зачитал транс* Алексей Жидковский.
Правила для русских диктуют извращенцы. "Тотальный диктант" вошёл не в ту дверь
Комментарии
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Игорь Сипкин
столько возмущений... но тут есть организаторы, которые пригласили. есть у нас в России следственные органы. элементарно вычисляется его любовник (чиновник, депутат). а так это разговоры и возмущение- то, что было задумано и за что участники получили вознаграждение.
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19 час.
Амара Карпова
Тьфу🤮сколько таких существ развелось🤬их место в вонючей Европе💯гнать надо их сраной метлой!!!Срамота везде💩
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19 час.
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