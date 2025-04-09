Правила для русских диктуют извращенцы. "Тотальный диктант" вошёл не в ту дверь

Игорь Сипкин

столько возмущений... но тут есть организаторы, которые пригласили. есть у нас в России следственные органы. элементарно вычисляется его любовник (чиновник, депутат). а так это разговоры и возмущение- то, что было задумано и за что участники получили вознаграждение.